Scooterrijder zwaargewond bij verkeersongeluk Duinkerkenbrug

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagochtend ter hoogte van de Duinkerkenbrug is een scooterrijder zwaargewond geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 07.30 uur op de kruising met de Winschoterweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Lameris. “Een scooterrijder en een automobilist kwamen met elkaar in botsing. De bestuurder van de scooter klapte daarbij op het voorruit van de auto. De scooter kwam tegen een tegemoetkomende auto tot stilstand. Door de harde klap brak het voertuig daarbij in tweeën.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” Vanwege het ongeluk was de Winschoterweg afgesloten voor het verkeer. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. De voertuigen zijn weggesleept door een bergingsbedrijf. Even na 09.00 uur kon de weg weer vrij worden gegeven.