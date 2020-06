Scooterrijdster gewond bij verkeersongeluk Siersteenlaan

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk donderdagavond op de Siersteenlaan is een scooterrijdster gewond geraakt. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 18.10 uur op de rotonde met de Diamantlaan. “Hoe het precies kon gebeuren is onbekend”, vertelt Weening. “Een scooter en een auto kwamen met elkaar in botsing. De scooterrijdster raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is nagekeken door een verpleegkundige maar de bestuurster hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Volgens de incidentfotograaf werd daarbij de auto onderworpen aan een grondige inspectie. Het is onbekend of er aanhoudingen zijn verricht.