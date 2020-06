Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Gerrit Krolbrug

nieuws

Foto: Ben de Jager - 112-dokkum.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond op de Korreweg is de bestuurder van een bezorgscooter gewond geraakt. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 20.40 uur ter hoogte van de kruising met de Sint Eustatiusstraat nabij de Gerrit Krolbrug. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Weening. “Door nog onbekende oorzaak is de scooterrijder onderuit gegaan en is daarbij gewond geraakt.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ze hebben het slachtoffer gestabiliseerd en daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. De scooter wordt op een later moment opgehaald vanaf de ongevalslocatie.