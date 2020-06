Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Boumaboulevard

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op de Boumaboulevard is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.50 uur ter hoogte van de kruising met de Eelkemastraat. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Meter. “De bezorgscooter kwam uit de richting van de Stoker & Brander. Op de kruising ontstond er een aanrijding met een personenauto waarbij de scooterrijder ten val kwam.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Politieagenten en medewerkers van Handhaving hebben het overige verkeer in goede banen geleid, terwijl verpleegkundigen van de ambulance zich ontfermden over het slachtoffer.” Het slachtoffer kon uiteindelijk ter plaatse aan de verwondingen behandeld worden en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Zowel de scooter als de personenauto raakten bij het ongeluk fors beschadigd. De auto moest weggesleept worden door een bergingsbedrijf. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.