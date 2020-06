Schuldeisers grijpen de macht bij HEMA, toekomst onzeker

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het is HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn niet gelukt om een overeenkomst te sluiten met de schuldeisers van de winkelketen. Dat laat Boekhoorn zondag weten aan het Financieel Dagblad.

De investeringsmaatschappij van Boekhoorn had een bod van 523 miljoen euro neergelegd bij de schuldeisers. “We hebben een fantastisch bod neergelegd, maar we hebben niet de indruk dat het bod serieus in overweging is genomen”, laat een teleurgestelde eigenaar weten. “Blijkbaar willen ze een markttest doen en kijken of er elders meer te halen is.” Boekhoorn is sinds 2018 eigenaar van de HEMA. Hij nam in dat jaar de keten over van de Britse investeringsmaatschappij Lion. Met de HEMA ging het op dat moment erg slecht en er was een hoge schuld van zo’n 880 miljoen euro opgebouwd. Boekhoorn heeft daarna geprobeerd die flinke schuldenlast te verlagen.

De afgelopen twee weken werd er onderhandeld met de schuldeisers. Dit heeft dus tot niets geleid en dit betekent dat de HEMA maandag in handen komt van de schuldeisers. Wat er dan zal gebeuren is onbekend, maar het is aannemelijk dat zij de winkelketen snel door willen verkopen. Onder andere de Mirage Retail Group, die ook eigenaar is van de Blokker, heeft laten weten interesse te hebben. Zij zouden bereid zijn een bod te willen doen.

In Groningen heeft de HEMA vestigingen in winkelcentrum Paddepoel, aan de Westerhaven en in de Herestraat.