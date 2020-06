Schoolkantines middelbare scholen na zomervakantie weer open

nieuws

Schoolkantines op middelbare scholen mogen na de zomervakantie weer open. Dat staat in een protocol van verschillende onderwijsorganisaties dat dinsdag naar buiten is gebracht.

Vorige week maakte het kabinet al bekend dat middelbare scholen in het nieuwe schooljaar weer volledig open mogen. Daar wordt nu aan toegevoegd dat vanaf dan ook de schoolkantines weer in gebruik mogen worden genomen. Sinds de heropening van de scholen op 2 juni gelden er op scholen in het voortgezet onderwijs strenge maatregelen. Zo mag slechts 25 tot 33 procent van de scholieren aanwezig zijn, moeten zij zoveel mogelijk in hetzelfde klaslokaal blijven en mag er geen gebruik worden gemaakt van kluisjes en kantine.

Vanaf woensdag vindt er op de scholen ook een versoepeling plaats. Tot nu toe moest men onderling anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Voor leerlingen komt die maatregel te vervallen. De afstand tot docenten, en docenten onderling, moet wel 1,5 meter blijven.