Schatkist voor de toekomst ‘ingemetseld’ in kindcentrum Ten Boer

Een schatkist met wensen voor de toekomst is maandagmiddag in het kindcentrum in Ten Boer ‘ingemetseld’. Het kindcentrum moet in oktober af zijn en plaats bieden aan basisscholen De Huifkar en De Fontein, en kinderopvang Kids2B.

Een aantal kinderen waren verantwoordelijk voor het verbergen van de schatkist. In de schatkist zitten toekomstwensen van de kinderen. Op de plaats waar het kindcentrum momenteel gebouwd wordt, werden voor het begin van de bouw archeologische opgravingen gedaan.

Samen met de kinderen is toen bedacht dat wanneer het kindcentrum zelf ooit in een verre toekomst een archeologische opgraving wordt, de mensen van die tijd de wensen van de kinderen nu te zien krijgen.