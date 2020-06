Schatkist ingemetseld in Ten Boer

nieuws

In Ten Boer gaan kinderen komende maandag een schatkist inmetselen in een gebouw dat in aanbouw is. Dat heeft de gemeente Groningen bekendgemaakt.

Het gaat om het nieuwe kindcentrum waarvan de bouw afgelopen herfst van start ging. Voor de bouw kon beginnen is er op de locatie archeologisch onderzoek gedaan. Dat heeft veel informatie opgeleverd over de geschiedenis van Ten Boer en de plek waar het kindcentrum verrijst. Om volgende generaties ook zo’n opgraving te gunnen hebben de kinderen een momentopname vastgelegd in de vorm van tekeningen, gedichten en andere kunstwerken. Deze zijn allemaal in een schatkist gestopt en wordt maandag in het gebouw ingemetseld.

Het kindcentrum, een scholencomplex, wordt de thuis van OBS De Huifkar, CBS De Fontein en kinderopvang Kids2B. De bouw moet in oktober klaar zijn.