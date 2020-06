Samenwerking voor ‘Museum aan de A’ bezegeld in Noordelijk Scheepvaartmuseum

nieuws

Foto via Twitter Richard Ridder (@Naituutstad)

De partners die samen het Museum aan de A gaan vormgeven hebben vrijdagochtend een samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. Deze ondertekening vond plaats in het Noordelijk Scheepvaartmuseum, waar het nieuwe museum ook gevestigd zal worden.

Het ‘Museum aan de A’ komt op de locatie en in de panden van het huidige Noordelijk Scheepvaartmuseum. Het gaat bestaan uit vijf historische, aan elkaar verbonden panden. Over twee jaar moet de eerste fase van de verbouwing klaar zijn. Daarin worden het Pakhuis aan de Schuitemakersstraat, het Jhr. Rhijnvis Feithhuis en de huidige motorenhal aangepast. De verbouwing van het Pomphuis op de kade van de Kleine der A tot museumcafé is in volle gang en opent, naar verwachting, deze zomer.

“Het Museum aan de A wordt een historische ontmoetingsplek met een aantrekkelijke vaste presentatie met verhalen van en voor Groningen en de Groningers”, aldus wethouder Paul de Rook. “Ik vind het mooi om te zien dat alle partners gaan voor een prachtig nieuw museum en allemaal een onmisbare bijdrage leveren. Het museum is een belangrijke en mooie toevoeging aan onze gemeente”.