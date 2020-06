Rutte: “Geniet van de vrijheid maar gedraag je verantwoordelijk”

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

De coronamaatregelen worden zoals verwacht per 1 juli verder versoepeld. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) woensdagavond bekendgemaakt op een persconferentie.

“Het is ruim drie maanden geleden dat ik op een persconferentie zei dat het leek alsof we in een achtbaan zijn beland die steeds sneller was gaan rijden”, vertelt Rutte. “Maanden van afzien, van strenge maatregelen, van isolement maar ook van verdriet. Vandaag staan we op het punt dat we de engste loopings en de scherpste bochten gehad hebben. De cijfers laten zien dat het beter gaat. Dat hebben we samen gedaan, dat hebben we samen bereikt. Het grootste gevaar is nu dat we denken dat we weer terug kunnen naar de normaal, naar onze eigen samenleving. Dat is absoluut niet zo.”

Zonder maatregelen 135.000 ziekenhuisopnames

“Zonder al deze maatregelen had ons land te maken gekregen met 135.000 ziekenhuisopnames, waarbij er 35.000 mensen beland waren op de Intensive Care. Plekken die we nooit hadden kunnen realiseren. Het zijn getallen die ons land sociaal en maatschappelijk gezien ernstig ontwricht hadden. We moeten de komende tijd er voor gaan zorgen dat er geen tweede coronagolf komt. Daar zullen we hard aan moeten werken.”

Zonder de coronamaatregelen waren er 135.000 mensen in het ziekenhuis beland. Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Bij klachten thuis blijven

Volgens Rutte blijft het belangrijk om bij klachten thuis te blijven. Daarnaast blijft het belangrijk om je te houden aan de basisregels. Om te niezen in je elleboog, om je handen stuk te wassen en om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. “Het virus is nog niet weg, het virus is nog niet klaar met ons. Dat zien we ook aan de hand van berichten in de media uit bijvoorbeeld Duitsland en andere landen.”

Dankzij de positieve cijfers worden er een aantal versoepelingen doorgevoerd.

Geen maximumaantal bezoekers bij evenementen

De belangrijkste versoepeling is de coronamaatregel voor bijeenkomsten. Op dit moment mogen er maximaal dertig mensen tegelijk in bijvoorbeeld een museum, kerk of theater aanwezig zijn. De verwachting was dat dit per 1 juli honderd bezoekers zouden worden maar het kabinet acht het veilig dat deze maatregel losgelaten wordt. Dit betekent dat er per volgende week woensdag geen maximumaantal bezoekers meer geldt voor bijeenkomsten. Wel moeten organisatoren bij de ingang verplicht triage toepassen. Gebeurt dit niet, waarbij mensen dus niet gecontroleerd worden op hun gezondheid, dan geldt er een maximum van honderd personen bij indoor-evenementen, en 250 bij bijeenkomsten in de buitenlucht. Voor alle bijeenkomsten wordt reserveren verplicht en bezoekers moeten op anderhalve meter van elkaar blijven.

Het organiseren van een kleine kermis is vanaf 1 juli onder strenge voorwaarden weer mogelijk. Foto: Andor Heij

Kermissen en festivals

De maatregel kan geïnterpreteerd worden dat er deze zomer ruimte is om kermissen en festivals te organiseren. Kleine evenementen als kermissen en braderieën zijn vanaf 1 juli weer mogelijk. Grote evenementen waar een vergunning voor nodig is zullen vanaf half augustus weer mogelijk zijn. “Dit heeft te maken met het vergunningstraject”, zegt Rutte. “Als er een vergunning wordt ingediend bij de gemeente duurt het vaak zes weken voor alle papieren op orde zijn. Daarom zijn grote evenementen waarschijnlijk vanaf half augustus weer mogelijk.” We blijft volgens de premier het belangrijk dat de anderhalve meter in acht wordt gehouden. Ook moeten sanitaire voorzieningen goed geregeld zijn.

Horeca

Horecabedrijven mogen op hun terrassen kuchschermen gaan plaatsen. Als deze schermen geplaatst worden hoeft men geen anderhalve meter afstand tussen de tafeltjes te bewaren. Wel blijft het belangrijk dat mensen op terrassen blijven zitten en dus niet gaan rondlopen.

Openbaar vervoer

Ook de regels voor het openbaar vervoer worden versoepeld. Op dit moment mag veertig procent van een bus en trein bezet worden door reizigers. Deze regel komt per 1 juli te vervallen, wat betekent dat vanaf deze datum alle stoelen weer gebruikt mogen worden. Wel blijft het dragen van mondkapjes verplicht. Het advies om de trein alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen wordt aangepast in ‘vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits’.

Touringcarbedrijven krijgen groen licht om vanaf 1 juli weer te gaan rijden. Daarbij gelden er geen beperkingen qua aantal reizigers, wel moeten passagiers mondkapjes dragen. Mensen die carpoolen kunnen vanaf 1 juli ook weer bij elkaar in de auto gaan zitten. Op dit moment mogen er alleen meerdere mensen in een auto zitten als zij tot hetzelfde huishouden behoren. Deze regel komt te vervallen. Mensen wordt echter wel geadviseerd om een mondkapje te dragen.

Vanaf 1 juli zijn alle zitplaatsen in bus en trein weer beschikbaar. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Middelbare scholen

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen na de zomervakantie weer volledig open. Sinds halverwege maart gingen de scholen dicht en kregen leerlingen thuis online-onderwijs. Sinds 2 juni is er weer voorzichtig fysiek les mogelijk waarbij een leerling in de praktijk vaak één keer in de week naar school hoeft. Deze regel komt te vervallen waarbij scholen dus na de zomer weer volledig open kunnen. Leerlingen hoeven dan ook geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar te bewaren, wel moet 1,5 meter afstand gehouden worden tot de docent. Daarnaast moeten scholen allerlei hygiënemaatregelen treffen.

Ook in het mbo, hoger onderwijs en bij het universitaire onderwijs wordt vanaf 1 september meer mogelijk. Fysieke lessen zijn weer mogelijk, maar anderhalve meter afstand tot elkaar moet wel in acht worden gehouden.

Voetbalwedstrijden, sportscholen en sauna’s

Vanaf 1 juli is er weer publiek toegestaan bij sportwedstrijden. Ook als het betaald voetbal in september begint mag er weer publiek aanwezig zijn. Wel moet het publiek anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren en zijn spreekkoren niet toegestaan. “Zingen vergroot het risico op verspreiding van het virus”, legt Rutte uit. “Neem het voetbalstadion in Bergamo in Italië. Daar vond in februari een sportwedstrijd plaats waarbij het virus zich echt gigantisch kon verspreiden door het zingen.”

Tijdens de persconferentie werd voorts duidelijk dat alle contactsporten vanaf 1 juli weer mogelijk zijn. Ook mogen sekswerkers vanaf 1 juli weer aan de slag. Bedrijven die aan de verkeerde kant van de lijn blijven staan zijn discotheken en nachtclubs. Zij mogen tot 1 september de deuren niet openen. Daarnaast blijft het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven werken.