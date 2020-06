RUG: uitwisseling van studenten kan doorgaan

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De geplande uitwisselingen voor het eerste semester van volgend jaar kunnen wat betreft de RUG zoveel mogelijk doorgaan, ondanks de coronacrisis. Dat meldt de Universiteitskrant.

Het college van bestuur heeft dit dinsdag aan alle faculteiten meegedeeld. Dit betekent niet dat alle uitwisselingen daadwerkelijk door kunnen gaan, aldus het bestuur. Het college zegt het belangrijk te vinden dat de mogelijkheden zoveel mogelijk gebruikt worden.

Het is onduidelijk hoeveel studenten daadwerkelijk op uitwisseling komen of gaan. Zo staat het reisadvies van Den Haag voor een groot deel van de wereld nog op rood of oranje. Dat verandert vanaf 15 juni voor veel Europese landen, maar diverse buitenlandse universiteiten hebben laten weten alle uitwisselingen voor het eerste semester van volgend studiejaar stop te zetten. Dat geldt ook voor de universiteiten van Amsterdam en Utrecht.

Het RUG-bestuur hoopt dat de VSNU, de Vereniging van Universiteiten, op zeer korte termijn met richtlijnen komt. Het is vervolgens aan de faculteiten en opleidingen om hun studenten te laten weten of een geplande uitwisseling doorgaat. Die moeten zich immers nog kunnen voorbereiden.