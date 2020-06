RUG-onderzoekers vinden mogelijke genetische ‘doelen’ om coronavirus te doden

nieuws

Foto: NIAID-RML

Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben mogelijke aangrijpingspunten gevonden, in het genetisch materiaal van het coronavirus, waar geneesmiddelen op in kunnen grijpen.

Hun resultaten, die nog moeten worden beoordeeld door collega’s, laten zien welk deel van het genetisch materiaal van het virus een aantrekkelijk doelwit is voor bestrijding van het virus. De onderzoekers zochten naar holtes in het RNA (de virusvariant van DNA) van het virus. Het binden van een klein molecuul in zo’n holte kan de werking van het RNA verstoren en daardoor ook het virus. “We weten niet in welke holtes dat kan gebeuren, maar door ze allemaal in kaart te brengen krijgen ontwikkelaars van geneesmiddelen een lijst met doelwitten die ze kunnen onderzoeken.”

Het onderzoek bestond uit een combinatie van laboratoriumwerk (het isoleren van RNA en het vinden van de gevouwen delen) en computerwerk (het uitrekenen van de 3D structuur en identificeren van de holtes). De resultaten kunnen het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen tegen het pandemische virus versnellen. Onderzoeker Danny Incarnato deed het onderzoek in samenwerking het IIMCB in Warschau.