UMCG: ‘Nieuw middel kan van meer kwaadaardige weefsels ‘glow-in-the-dark’ tumoren maken’

Foto: Engin Akyurt via Pixabay (CC 0.0)

Door een nieuwe ‘tracer’, mede ontwikkeld door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, kunnen meer tumoren opgespoord worden bij een operatie. Het middel zorgt ervoor dat de tumoren licht gaan geven, waardoor ze met speciale camera’s te traceren zijn tijdens een operatie.

Doordat de tumoren een lagere zuurtegraad hebben dan ander weefsel, zet het middel in de tumoren zijn licht aan. Daardoor lichten de tumoren op en andere weefsels niet. Het voordeel van deze nieuwe en breed inzetbare ‘aan-uit’ fluorescerende tracer is dat deze ingezet kan worden bij een groot aantal verschillende tumor-types. Daardoor kan deze sneller beschikbaar komen voor gebruik. De ‘tracer’ is onderzocht bij patiënten met borstkanker, slokdarmkanker, colorectaal kanker en hoofd-halskanker.

In het UMCG is dit onderzoek verricht door arts-onderzoekers Floris Voskuil en Pieter Steinkamp o.l.v. professor Go van Dam. Zij deden dit in samenwerking met de University of Texas Southwestern (Dallas, USA), het Martini Ziekenhuis Groningen en twee start-up bedrijven OncoNano Medicine (Dallas, USA) en TRACER BV (een start-up ontstaan vanuit het UMC Groningen).