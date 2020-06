RUG: ‘Kentering in vertrouwen van Groningers met meervoudige bevingsschade’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het vertrouwen onder Groningers met meervoudige gaswinningsschade neemt toe. Dat concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van hun meest recente Gronings Perspectief. Ook de gezondheidsachterstand van deze groep inwoners neemt af.

“Voor het eerst sinds 2016 zien we een verbetering in gezondheid, terwijl het tot nu toe alleen maar schrijnender werd”, vertelt Stroebe. “Er is een kentering, maar de vlag kan nog niet uit. Bewoners met schade hebben nog steeds een minder goede gezondheid dan bewoners zonder schade. En steeds meer mensen hebben schade. Zij hebben extra zorg nodig.”

Ook moet er gewaakt worden voor extra belasting door het coronavirus. Een meerderheid denkt dat Corona gevolgen gaat hebben voor hun schade of versterkingsprocedures. Bewoners die zich zorgen maken over Corona rapporteren minder gevoelens van veiligheid omtrent de gaswinning en een verminderde gezondheid. Halverwege de afname van de meest recente peiling van Gronings Perspectief werd in Nederland de ‘intelligente lockdown’ afgekondigd. Een deel van het panel beantwoordde vragen over het coronavirus.