Rookontwikkeling bij brand in flat Metaallaan

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

In een woning in een flat aan de Metaallaan in de Groningse wijk Vinkhuizen is woensdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De eerste melding van de brand kwam rond 15.10 uur binnen waarop de Groninger brandweer uitrukte met een tankautospuit en een hoogwerker. “Het gaat om een woning op de vijfde verdieping”, vertelt Nuver. “Uit de woning komt flink wat rook. Brandweerlieden zijn op onderzoek.”

Een deel van de flat is ontruimd.

Later meer.