Rookmelder voorkomt woningbrand aan Hereweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest Pinkstermaandag in actie komen aan de Hereweg in de stad Groningen vanwege een woningbrand. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Even na 15.00 uur werd er in de woning een piepende rookmelder gehoord. De bewoner was niet thuis, maar het geluid werd door omwonenden waargenomen die de hulpdiensten belden. De Groninger brandweer rukte daarop uit met één tankautospuit. “Bij aankomst is de brandweer direct een onderzoek gestart”, vertelt Wind. “Al snel was er ook een sleutelhouder ter plaatse zodat de brandweerlieden ook in de woning een inspectie konden doen.”

In een deel van de woning bleek rook te hangen. “In de keuken was een klein brandje ontstaan. Een emmer met eiwitsupplementen stond op het vuur.” De brandweer had de situatie snel onder controle. Met een ventilator werd de rook uit de woning verdreven.