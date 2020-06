nieuws

Foto: Inge van Calkar

Inge van Calkar stelt haar rooftopconcert op het dak van het Forum een week uit vanwege de weersvoorspelling.



‘Zul je net zien, het is de hele tijd 25 graden, maar op de dag dat wij op een dak willen spelen is de voorspelling 14 graden en regen. Gelukkig kan het hele top team ook een week later, dan ziet het er dan een stuk beter uit. Voor in de agenda’s: rooftop livestream concert 13 juni 20.30! cheers!’, aldus de muzikante.

www.ingevancalkar.nl/livestream