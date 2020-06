Rooftop Cinema beleeft zelf zijn première, als het weer meezit

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Deze donderdag is Ema de allereerste film, die bij Rooftop Cinema op het dak van het Forum vertoond wordt. ‘Deze zwoele film komt als een hittegolf ons dak op stromen onder de blote sterrenhemel’.



De film was in een mum van tijd uitverkocht: ‘Dat ging snel! De volgende Rooftop Cinema is Moon, op zaterdag 27 juni. De kaartverkoop start weer één week van tevoren’.

De regen moet geen roet in het eten gooien: ‘Bij slecht weer verplaatsen we de voorstelling naar een gewone filmzaal. Als dat zo is, kun je dat op de dag zelf op deze pagina vinden’.