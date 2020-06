Rokende afvalcontainer door brandweer volgepompt met water

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest vrijdagavond in actie komen aan de Van Lenneplaan vanwege een rokende afvalcontainer. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 23.00 uur binnen waarop er door de meldkamer een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een afvalcontainer ter hoogte van een supermarkt”, vertelt Ten Cate. “De container staat flink te roken. Brandweerlieden hebben bij aankomst een onderzoek ingesteld en besloten daarna om de container vol te laten lopen met water.” Om over genoeg water te beschikken werd besloten om af te leggen op een brandkraan. Hiervoor werd er een opzetstuk op een hydrant geplaatst waarna water met een brandslang naar de container werd gebracht.

Binnen een kwartier was de klus geklaard en was de brand onder controle. Hoe de brand kon ontstaan is onbekend.