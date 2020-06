Roeivereniging De Hunze geeft vanwege coronacrisis extra cursussen voor jongeren

sport

Foto De Hunze.

De Groningse roeivereniging KGR De Hunze houdt deze zomer twee extra cursusweken, voor jongeren van elf tot zeventien jaar.

De Hunze organiseert de twee extra lessen, omdat veel kinderen door de coronacrisis niet of korter op vakantie kunnen. Tijdens de cursus leren deelnemers in vijf dagen zelfstandig te varen in de ‘skiff’, een eenpersoons wedstrijdboot.

De zomercursus wordt gegeven door ervaren coaches en jeugdleden van de roeivereniging en duurt dagelijks van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Aanmelden kan op de website van De Hunze