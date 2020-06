RIVM: “Smeer je de komende dagen goed in”

nieuws

Het RIVM adviseert mensen die de komende dagen naar buiten gaan om zich goed in te smeren met zonnebrandcrème. De komende week wordt het mooi en zonnig weer.

Volgens de Rijksdienst loopt de zonkracht de komende dagen flink op. Zondag is er nog sprake van kracht vier, maar op maandag tot en met donderdag is er sprake van kracht zeven. Dit betekent dat de huid al binnen vijftien minuten kan verbranden. Op de lange termijn kan de ultraviolette straling veroudering, huidkanker en staar veroorzaken. Het RIVM adviseert daarom om in de middag tussen 12.00 en 15.00 uur uit de zon te blijven, om je huid met kleding te bedekken en om een zonnebril en pet te dragen. Daarnaast doen mensen er verstandig aan om om de twee uur de onbedekte huid met zonnebrandcrème in te smeren.

Het RIVM adviseert daarnaast om goed naar het zonnebrandcrème-product te kijken dat je gebruikt. Op de website waarzitwatin.nl kun je controleren wat er in de crème zit waar jij je mee insmeert.

