RIVM: ‘Ruimte om te versoepelen is bijna op’

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

De ruimte om coronamaatregelen verder te versoepelen is ongeveer op. Dat zegt het RIVM zaterdag in een interview met de NOS.

Toen het coronavirus in maart om zich heen greep kreeg Nederland te maken met een intelligente lockdown. Sinds begin mei worden de maatregelen voorzichtig versoepeld. Scholen zijn weer open, musea mogen voorzichtig weer wat bezoekers ontvangen en de horeca is weer in bedrijf. Ondanks dat we meer vrijheid krijgen geldt dat nog niet voor alle sectoren. Boze kermisexploitanten protesteerden afgelopen donderdag bijvoorbeeld nog op het Malieveld. Zij mogen in ieder geval tot 1 september hun kermisattracties niet opbouwen. Dit leidt tot grote onvrede. Hetzelfde geldt voor de sekswerkers, festivals en dorpsfeesten. Ook zij mogen nog niet aan de slag.

“Als het ijs gaat kraken moet je een stap terugdoen”

Volgens het RIVM is de ruimte om verder te versoepelen zo ongeveer op. “Zodra het ijs gaat kraken moet je een stap terugdoen”, zeggen Jaap van Dissel en Jacco Wallinga van het RIVM. “De maatregelen zijn één voor één versoepeld en de ruimte wordt nu gewoon steeds kleiner.” De versoepelingen zijn aan de hand van een routekaart die het kabinet samen met het RIVM en het OMT heeft opgesteld.

Melden als je klachten hebt

In september komen we nagenoeg aan het einde van die routekaart. Volgens het RIVM is de ruimte na september echter beperkt. “Een van de uitgangspunten is het optimaliseren van het bronnen- en contactonderzoek. Dat geeft ruimte. Dat betekent dat mensen het moeten melden als er klachten zijn en het tweede is de snelheid. Daar zien we mogelijkheden om te verbeteren. Nu de getallen zo laag zijn is dat minder kritisch. Maar dat zou in het najaar natuurlijk weer kritisch kunnen worden. Daar moet energie in gestoken worden.”

“Onwaarschijnlijk dat basismaatregelen losgelaten kunnen worden”

Wat verbetert kan worden is de snelheid waarmee getest wordt. Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen of hij of zij besmet is met het coronavirus. Volgens het RIVM is het cruciaal dat patiënten die klachten hebben zich direct moeten melden en ook heel snel de uitslag krijgen als ze positief zijn. Op die manier kunnen contacten veel sneller benaderd en getest worden voordat zij ook anderen weer besmetten. Toch denken Van Dissel en Wallinga niet dat een heel goed bronnen- en contactonderzoek toereikend is. “Er is meer nodig om dit virus in bedwang te houden. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat we hier de basismaatregelen los kunnen laten.”

App is cruciaal

De kans dat grote evenementen na 1 september weer mogelijk zijn is volgens het RIVM nihil. “Grote evenementen kunnen pas doorgaan als je heel goed bronnen- en contactonderzoek kunt doen. Daarbij gebruik kunnen maken van een app is dan cruciaal. Zolang zo’n app er niet is, wordt het heel moeilijk anders kun je de verspreiding van deze ziekte niet beteugelen.”