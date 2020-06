RIVM: “Opleving coronavirus zal bestaan uit lokale clusters, minder kans op tweede golf”

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

De kans op een grote tweede coronagolf lijkt af te nemen. Dat zegt Jacco Wallinga van het RIVM maandag in een interview met het Algemeen Dagblad.

Aanleiding voor het interview zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen die drie weken geleden plaatsvonden. Op 1 juni mocht de horeca weer opstarten en gingen ook musea en bioscopen weer voorzichtig open. Op 2 juni startten de middelbare scholen weer met het geven van fysieke lessen. Toch heeft de versoepeling niet geleid tot een opleving van het coronavirus. Volgens Wallinga lijkt het er op dat er op dit moment beperkte overdracht van het virus plaatsvindt. Daarmee lijkt een tweede golf uit te blijven. Als er al een opleving plaatsvindt dan zal dit vooral gaan bestaan uit lokale besmettingshaarden. “Met hoe we op dit moment de monitoring inrichten, en met goede bron- en contactopsporing, lijkt het ontstaan van lokale clusters het meest reëel. Toch kun je een tweede golf niet compleet uitsluiten.”

Toch is het volgens Wallinga niet het moment om je veilig te wanen en het naleven van de regels maar aan je laars te lappen. “Het virus is niet het land uit, er kunnen weer haarden ontstaan. Zolang er nog mensen met COVID-19 in Nederland zijn, zal het loslaten van deze basisregels onherroepelijk leiden tot een snelle toename van het aantal besmette personen. Afstand houden blijft nodig.”