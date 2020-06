RIVM: “Kinderen spelen beperkte rol bij verspreiding coronavirus”

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Kinderen spelen een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus. Dat concludeert het RIVM naar aanleiding van een grootschalig onderzoek.

Onderzoekers hebben de afgelopen periode 54 gezinnen met één of meer coronapatiënten gevolgd. Op basis van de eerste resultaten concludeert het RIVM dat het virus vooral wordt verspreid tussen volwassenen van ongeveer dezelfde leeftijd. Kinderen worden wel besmet, maar minder vaak dan volwassenen. Binnen gezinnen besmetten vooral ouders hun kinderen en niet andersom.

In geen van de 54 gezinnen was de eerste besmette patiënt een kind van onder de twaalf jaar. Volgens het RIVM ging het vaak om gezinnen met een zorgmedewerker die positief getest was. “De resultaten van het onderzoek in Nederlandse gezinnen bevestigen het beeld dat kinderen geen belangrijke rol spelen in de overdracht van het virus. Ze kunnen wel ziek worden, maar vaak zijn hun klachten heel mild”, aldus het RIVM. “Bij het griepvirus zie je dat kinderen het virus vaak aan elkaar of aan volwassenen doorgeven. Dat lijkt bij het nieuwe coronavirus dus veel minder het geval.”

Het onderzoek is nog niet afgerond. De komende periode gaan vijftig nieuwe gezinnen gevolgd worden.