RIVM: “Aantal Groningse coronapatiënten in ziekenhuis blijft stabiel”

Het aantal coronapatiënten uit de gemeente Groningen dat in een ziekenhuis verblijft blijft in vergelijking met Pinkstermaandag stabiel. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM die dinsdagmiddag bekend werden gemaakt.

Volgens de Rijksdienst zijn er sinds halverwege maart 7,7 mensen op de 100.000 inwoners opgenomen of opgenomen geweest in ziekenhuizen. In absolute aantallen zijn dit achttien personen. Dit aantal is al ruim twee weken stabiel. Ook in de rest van de provincie is de situatie stabiel. De gemeente Pekela heeft met 32,8 statistisch gezien de meeste ziekenhuisopnames. De gemeenten Appingedam, 25,8 en Delfzijl, 24,3, volgen op respectievelijk plaatsen twee en drie.

Landelijk kwamen er volgens het RIVM vijf personen te overlijden aan het coronavirus. Het totaal aantal doden komt hiermee op 5.967. Deze personen zijn niet allemaal afgelopen 24 uur overleden. Er zit namelijk een vertraging in het moment van overlijden en het moment dat het overlijden mee wordt genomen in de statistieken. Zes mensen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis waarmee er nu 11.750 patiënten in een ziekenhuis liggen of hebben gelegen. Het totaal aantal besmette personen steeg met 102 naar 46.647.

Sinds gisteren gemeld bij het RIVM: 6 mensen opgenomen in het ziekenhuis (totaal: 11.750)

5 mensen overleden (totaal: 5.967)

102 mensen positief getest (totaal: 46.647) Meer informatie: https://t.co/rFcBC5MgoX pic.twitter.com/C4EPUjvhyi — RIVM (@rivm) June 2, 2020