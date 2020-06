Rioolmeting: ‘Coronavirus verliest terrein’

nieuws

Foto: Marianne Cornelissen-Kuyt - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68771525

Het coronavirus verliest langzaam terrein. Dat blijkt uit rioolmetingen die op verschillende locaties in het land gedaan worden.

In totaal wordt rioolwater op 29 locaties verspreid door heel het land wekelijks getest op het coronavirus. Uit onderzoek blijkt dat het water een goede graadmeter is voor de aanwezigheid van het virus. Zo bleek in februari dat er op verschillende locaties in ons land al sporen van het virus werden gevonden zonder dat er op dat moment sprake was van positief geteste personen. Uit studies blijkt dat mensen die besmet zijn virusdeeltjes eerder uitscheiden dan dat zij symptomen vertonen. Rioolwater wordt daarom beschouwd als een erg waardevol early detection system.

Uit de laatste cijfers blijkt dat het virus in het rioolwater afneemt. Dit past bij de cijfers van de afgelopen periode waarbij het aantal mensen dat opgenomen moest worden in het ziekenhuis afneemt. Het RIVM laat weten met de metingen door te willen gaan omdat het mogelijk een belangrijke rol kan spelen bij het tijdig signaleren van een tweede golf.