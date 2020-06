‘Reizigers moeten vanaf 1 juli weer normaal met het ov kunnen reizen’

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Reizigers moeten vanaf 1 juli weer normaal met het openbaar vervoer kunnen reizen. Dat vinden de ov-sector en verschillende reizigersverenigingen. Nu is de oproep om het ov alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen.

Vanaf halverwege maart tot 1 juni reed het openbaar vervoer in Nederland volgens een aangepaste dienstregeling en was de oproep dat bussen en treinen alleen gebruikt mochten worden door mensen die in de cruciale sectoren werken. Sinds 1 juni wordt er weer een volledige dienstregeling gereden waarbij door middel van stickers, linten en maximaal een bezetting van veertig procent mensen nog steeds worden opgeroepen worden om alleen gebruik te maken van het ov als dat ook echt beslist noodzakelijk is. Pedro Peters van OV-NL, de koepelorganisatie van alle Nederlandse ov-bedrijven vindt dat het openbaar vervoer weer volledig open moet gaan. “Dit betekent dat de oproep voor alleen noodzakelijke ritten moet verdwijnen net als stoelstickers en verbodslinten. Die zouden vervangen kunnen worden door boodschappen als reis verstandig”. Om grote drukte te voorkomen stellen de vervoersbedrijven voor om maximaal in te zetten op spreiding.

Het ministerie van Infrastructuur is inmiddels op de hoogte van de wens. Men heeft inmiddels advies gevraagd aan het RIVM en het OMT, het Outbreak Management Team. Zij moeten gaan beoordelen of het volledig openen van het openbaar vervoer veilig is. “De virologen en gezondheidsautoriteiten moeten wel groen licht geven en eventueel nieuwe grenzen aangeven waaraan iedereen zich moet houden. Dat is de kern van de adviesaanvraag. Het ov moet zo snel mogelijk in ere worden hersteld in lijn met verdere versoepeling in de samenleving”. De verwachting is dat er eind juni duidelijkheid komt van het RIVM en het OMT.