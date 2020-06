Regionale treinverbindingen krijgen mogelijk nieuw beveiligingssysteem

nieuws

Medewerkers van Stadler, ProRail en Arriva bi de ATO-testtrein. Foto: Sander

Het Programma ERTMS (European Rail Traffic Management System) denkt erover om ook een aantal regionale spoorlijnen in Groningen toe te voegen. Volgens SpoorPro.nl is het huidige treinbeveiligingssysteem aan vervanging toe. Met ERTMS manier kunnen zelfrijdende treinen (ATO) straks op meer plekken in de regio efficiënt rijden.

Met het ERTMS systeem willen Europese aanbieders de spoorwegnetten te verbeteren, standaardiseren en samensmeden tot ‘een Europese spoorwegruimte’. Momenteel doet het Nederlandse ERTMS-pogramma onderzoek naar de voor- en nadelen van het aanbrengen van ERTMS op deze regionale lijnen.

Naast het Rijk zullen ook de concessiehouders (in het het geval van Groningen het provinciebestuur) het eens moeten zijn met de ombouw. Op andere trajecten waar het nieuwe beveiligingssysteem betaalt het Rijk de ombouw van alle apparatuur.

Begin dit jaar werden tussen Groningen en Leeuwarden verschillende testritten uitgevoerd met zelfrijdende treinen. Om dit systeem efficiënt in te voeren, is een nieuw beveiligingssysteem zoals ERTMS nodig, zo meldde professor Rob Goverde van de TU Delft eerder dit jaar.