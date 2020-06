Regio Groningen buiten Stad krijgt zwaarste economische klap door corona

nieuws

Foto: Chronomarchie via Pixabay

Hoewel geen enkele regio van Nederland de dans ontspringt, krijgt de regio Groningen buiten de Stad de zwaarste klap te verduren door de coronacrisis. Dat blijkt uit een rapport dat de Rabobank maandag naar buiten bracht over de regionale krimp in 2020.

Overig Groningen, het gebied rondom de stad Groningen, springt er volgens de Rabobank uit. In dit gebied krimpt de economie met 7,1 procent. De sterke economische krimp schrijven de economen toe aan de sterke daling in de energievoorziening.

In de regio Noord-Drenthe (waar ook de Stad Groningen onder valt), is de krimp juist gering in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Waar in Nederland de economie met zes procent daalt, blijft de krimp in dit gebied beperkt tot 4,3 procent of minder.