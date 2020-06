Regen zet Helperzoom blank

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De neerslag van de afgelopen 24 uur zorgt op de Helperzoom voor flink wat wateroverlast. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

“De hele straat staat blank”, vertelt Wind. “Automobilisten moeten hun snelheid aanpassen omdat er anders een hele golf ontstaat.” Volgens de fotograaf is de regen de oorzaak van de overlast terwijl er in Groningen geen grote hoeveelheden neerslag gevallen zijn. “In de straat zijn ze bezig met werkzaamheden. Waarschijnlijk is dit de oorzaak dat het water niet goed of helemaal niet weg kan waardoor het blijft staan.”

De hoeveelheid water op de weg is niet handig maar levert aan de andere kant wel weer mooie plaatjes op. “Het water spat alle kanten op als een auto passeert.”