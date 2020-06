“Regen- en onweersbuien kunnen zaterdag stevig uitpakken”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

De regen- en onweersbuien die de komende dagen gaan afrekenen met de warmte zouden wel eens stevig kunnen uitpakken. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Vrijdag wordt het een rustige en zeer warme dag”, vertelt Kamphuis. “Ik verwacht dat het nog steeds een tropische dag kan gaan worden waarbij de temperatuur in Groningen de 30 graden gaat bereiken. In de avond zal het lang warm blijven. Zo zal het om 20.00 uur nog altijd 28 of 29 graden zijn.” Volgens de weerman verloopt ook de nacht naar zaterdag zwoel, hoewel er in de nachtelijke uren wel wat gaat veranderen. “Er zal bewolking de provincie binnen schuiven. Pas tegen zonsopkomst daalt de temperatuur tot net onder de twintig graden.”

Zaterdag wordt het opnieuw een warme dag. “Het is bij 24 of 25 graden dan nog altijd zwoel te noemen. Wel trekken regen- en onweersbuien over, waarbij ik verwacht dat die soms stevig kunnen gaan uitpakken. Deze buien zullen uiteindelijk de warmte verdrijven. Zondag is er ook kans op een bui en is het met 19 of 20 graden al een stuk koeler. Er waait een stevige zuidwestenwind. Voor liefhebbers van het warme weer heb ik overigens slecht nieuws. Ik verwacht dat de warmte na zondag niet direct terug zal keren.”