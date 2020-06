“Regen- en onweersbuien gaan warmte verdrijven”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Regen- en onweersbuien gaan komend weekend een einde maken aan de tropische warmte. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag begint de dag zonnig”, vertelt Kamphuis. “In de middag komen er wat wolken vanuit Duitsland Groningen binnendrijven. Desondanks is het een zeer warme dag met 27 graden. De wind komt uit het oosten tot noordoosten en is aanvankelijk matig, kracht drie, maar neemt later toe naar kracht vier. De nacht naar vrijdag gaat warm en zwoel verlopen met gemiddeld zeventien graden.”

Vrijdag wordt het volgens Kamphuis tropisch. “Met dertig graden wordt het dan tropisch in Groningen. Het is zonovergoten en er staat maar weinig wind. De wind die er staat komt uit het zuidoosten, windkracht twee of drie. Zaterdag is het nog een zwoele dag maar vallen er enkele regen- of onweersbuien die de hete lucht gaan verdrijven. Het wordt dan nog wel 24 of 25 graden. Zondag is de warmte echt weg, zijn er wolken, kan er een enkele bui vallen en wordt het twintig graden.”