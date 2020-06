‘Recorddroogte komt niet door gebrek aan regen, maar overdaad aan zon”

nieuws

De droogte waar we op dit moment mee te kampen hebben is niet een gebrek aan neerslag maar door een overdaad aan zon. Dat blijkt uit een analyse van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Je hoort dat er de laatste tijd regelmatig gesproken wordt over de droogtemonitor”, vertelt Kamphuis. “We hebben op dit moment te maken met een neerslagtekort van 180 millimeter. Daarmee is het droger dan in het recorddroge jaar 1976.”

Neerslag en verdamping

“Om het neerslagtekort te begrijpen moeten we allereerst kijken naar hoe dit berekend wordt. Officieel wordt er niet gesproken over een neerslagtekort maar over een potentieel neerslagoverschot. Dit overschot is het verschil tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende referentiegewasverdamping. Daardoor kan een tekort oplopen terwijl het toch regent. Om de simpele reden dat de kracht van de zon dan sterker is en voor verdamping gezorgd heeft.”

“2020 is tot nu toe aan de natte kant”

“In de omgeving van Groningen is in de maand juni tot nu toe rond de tachtig millimeter gevallen. Zeventig millimeter is normaal. Als je de periode groter maakt dan is er vanaf 1 april tot nu 105 millimeter gevallen, terwijl in 2018, dat ook een erg droog jaar was, 192 millimeter viel. De normaal ligt op 177 millimeter. Als we kijken naar de jaarsom van dit jaar dan viel er tot nu toe 365 millimeter. In 2018 ging het om 384 en de normaal ligt op 360. Als we dus puur kijken naar de neerslag dan kunnen we dus stellen dat dit jaar tot nu toe wat aan de natte kant is.”

Overdaad aan zon

Als de verdamping mee wordt gerekend ontstaat er een ander beeld. Door de zonkracht en door de temperatuur verdampt het water. Er verdampt ook meer water dan wat er aan neerslag bij komt. Hierdoor neemt de droogte toe terwijl het toch regelmatig regent. “Het is normaal dat er minder neerslag valt dan dat er verdampt. Deze maand is inmiddels wat natter dan gemiddeld en er komen nog een aantal millimeters bij. Daarbij zijn de droge perioden ook beter verdeeld dan in 2018, in ieder geval tot nog toe. Voorlopig lijkt ook begin juli wisselvallig uit de startblokken te gaan. Conclusie: de droogte komt niet door een gebrek aan regen, maar door overdadig veel zon.”