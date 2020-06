‘Gemeente Groningen blijft te vaag over duurzaamheid en energie bij De Suikerzijde’

nieuws

Het milieueffectrapport voor het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde in Groningen gaat onvoldoende in op ambities op het gebied van duurzaamheid en energieneutraliteit. Dat zegt de Commissie voor Milieueffectrapportages in haar advies over dit rapport.

De milieugevolgen van de plannen voor De Suikerzijde zijn beschreven in een milieueffectrapport. De gemeente Groningen had de Commissie gevraagd de inhoud van dit rapport te beoordelen. Hoewel het rapport uitgebreid beschrijft of woningen en werkgelegenheid mogelijk zijn binnen de milieunormen, zijn de ambities van de gemeente op andere gebieden (duurzaamheid en energieneutraliteit) te vaag, zo stelt de Commissie.

Ook de milieueffecten van een nieuw station worden onvoldoende beschreven, omdat niet duidelijk is welke voorzieningen er kunnen komen.

De gemeente Groningen gaat het rapport aanvullen. De Commissie gaat vervolgens de nieuwe versie beoordelen, alvorens er besluiten vallen over de plannen voor De Suikerzijde