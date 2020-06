Rangeren van treinen op gloednieuwe De Vork: “Heel veel kerstlichtjes”

nieuws

Foto: machinist Martin - instagram.com/tnoz84_mcn_martin/

Het gloednieuwe rangeerterrein De Vork bij Haren is inmiddels ruim een week in gebruik door vervoersbedrijf Arriva. Ondanks dat alles nieuw is, zijn de eerste dagen goed verlopen.

“Alle faciliteiten hier zijn nieuw”, zegt Milfred Hart van Arriva Nederland in een video die het bedrijf over het nieuwe terrein maakte. “Het is allemaal erg netjes en het gaat net wat anders en professioneler dan op de oude plek.” De oude plek was de zuidzijde van het Hoofdstation. De sporen daar moeten verdwijnen vanwege de herinrichting en renovatie van het Hoofdstation. Vanaf komende week zullen de sporen worden weggebroken en zullen ook de gebouwen en de faciliteiten op het terrein ontmanteld worden.

Het werd op het Hoofdstation te krap

“Hier op De Vork kunnen we precies hetzelfde doen als wat we aan de zuidzijde van het Hoofdstation konden doen. We kunnen de treinen hier tanken, we kunnen ze schoonmaken, we kunnen klein onderhoud uitvoeren en we kunnen ze hier parkeren. Het grote verschil is de ruimte. Op het Hoofdstation werd het echt te krap. Hier hebben we alle ruimte om ons werk goed uit te kunnen voeren.” En die ruimte is ook nodig. “We hebben nu 51 treinen en straks vanaf december komen daar achttien bij. Ook deze WINK-treinen moeten hier geparkeerd kunnen worden.”

“Op de nieuwe plek heeft niet iedere hoek zijn verhaal en anekdote”

Voor de machinisten zijn er ook voordelen. Op het oude opstelterrein moesten wissels handmatig omgelegd worden en was er geen beveiliging. Op het nieuwe terrein worden de wissels vanuit de verkeersleidingspost bedient en zijn alle rijwegen met seinen uitgerust. En of de machinisten blij zijn? “Ja, het is heel mooi geworden. Het is ruim, groot en er is goed over nagedacht. Alleen ontbreken hier de verhalen en de herinneringen. Op het terrein bij het Hoofdstation stikt het van de verhalen en de anekdotes. Iedere hoek heeft daar zijn verhaal. Dat is hier nog niet, maar dat komt wel. Het meest bijzondere hier? Dat als het donker is het heel goed verlicht is. Heel veel kerstlichtjes.”

Een filmpje van het rangeren op De Vork