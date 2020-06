Rangeerterrein De Vork ook door NS in gebruik genomen

nieuws

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

Met het stallen van een intercity nam de NS maandag het nieuwe rangeerterrein De Vork bij Haren in gebruik. Daarmee is De Vork nu volledig in gebruik.

Vervoersbedrijf Arriva maakt al ruim een week gebruik van het rangeerterrein. De NS maakte tot afgelopen weekend gebruik van de rangeersporen aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Omdat komende dagen begonnen wordt met het wegbreken van deze rangeersporen en het ontmantelen van de faciliteiten op dit terrein was de verhuizing noodzakelijk. Dit betekent dat vanaf maandag het treinmaterieel van de NS gestald wordt op De Vork. Behalve stallen kan er hier ook schoongemaakt worden en kunnen er kleine werkzaamheden worden uitgevoerd.

De rangeersporen aan de zuidzijde van het Hoofdstation moeten verdwijnen vanwege de renovatie en verbouwing van het Hoofdstation. De werkzaamheden voor deze verbouwing zijn al in volle gang. Zo zijn de perronkappen weggehaald en zijn de winkelgebouwen op het middenterrein gesloopt. De komende maanden gaat gewerkt worden aan de aanleg van een tunnel die de noordzijde van het station met de Grunobuurt verbindt. In de toekomst zullen de sporen worden doorgetrokken en zullen uiteindelijk de perronkappen, die nu een renovatie ondergaan, ook weer terugkeren.