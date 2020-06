PVV wil maatschappelijke tegenprestatie bedrijven bij steun door overheid

nieuws

Foto: PxHere (CC 0.0)

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Vrijheid wil dat het gemeentebestuur geplande investeringen in het bedrijfsleven naar voren haalt. Maar bedrijven moeten, zo meent de fractie, voor steunmaatregelen wel een maatschappelijke tegenprestatie gaan leveren.

In schriftelijke vragen spoort de fractie het college donderdag aan om nu een ‘anti-cyclisch’ begrotingsbeleid te gaan voeren. Dat betekent: Nu investeren tijdens een crisis en als het straks beter gaan met bedrijven bezuinigen. In het SEO-rapport over corona-gevolgen voor de provincie Groningen staat dit beleid als aanbevolen. Daarom wil de fractie dat geplande investeringen in het bedrijvenleven, nu naar voren worden gehaald.

De gemeente schat dat het zelf ook grote tekorten op de rekening krijgt door de coronacrisis. Een eerdere schatting kwam uit op een tekort van 12 miljoen, maar dat wordt mogelijk meer. Daarom eist de fractie ook een overzicht van de gemiste opbrengsten van de gemeente, zodat inzichtelijk wordt voor de raadsfracties waar de gemeente geld misloopt. Ook vindt de fractie dat het gemeentelijke steunpakket voor ondernemers beter gespecificeerd moet worden.