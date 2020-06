PVV en Stadspartij eisen start van bouw brandweerkazerne in Haren

nieuws

Het voormalige pand van Bolt Wegenbouw aan Felland-Noord in Haren - Foto: Google Maps- Streetview

De gemeenteraadsfracties van de PVV en de Stadspartij willen het gemeentebestuur van Groningen aan zijn beloftes houden over een nieuwe brandweerkazerne aan Felland-Noord in Haren. De fracties hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De bouwplannen voor een nieuwe brandweerkazerne staan ‘on hold. Het pand van Bolt Wegenbouw aan Felland-Noord in Haren is al aangekocht voor deze kazerne. Maar volgens de fracties staan de plannen onder druk door forse bezuinigen.

De nieuwbouw van een brandweerkazerne in Haren is in 2018 gestopt op last van de provincie. Haren stond toen onder verscherpt financieel toezicht in verband met de op handen zijnde herindeling met Groningen en Ten Boer. Het plan was toen om het nieuwe gebouw in 2020 gereed te laten zijn.