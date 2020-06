PvdA: ‘College moet nieuwbouwgebieden reserveren voor sociale huur’

nieuws

Het tijdelijke onderkomen van de gemeente Groningen aan de Radesingel Foto: Hardscarf via WikiMedia Commons (CC 4.0)

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid wil dat het gemeentebestuur haar Woonvisie voor Groningen herziet. Volgens de fractie moeten in specifieke gebieden, zoals Suikerzijde, Stadshavens, Meerstad en De Held III, plekken aangewezen worden voor sociale, goedkope en middeldure huur.

“Wij vragen om specifieke gebieden in nieuwe wijken te reserveren voor sociale huur en goedkope en middeldure huur”, aldus PvdA-raadslid Maarten van der Laan. “Denk aan Suikerzijde, Stadshavens, Meerstad en De Held III. De corporaties kunnen hiervoor zelf plannen ontwikkelen. Dat zien zij zelf ook zitten. De corporaties koersen op minimaal 100 woningen per gebied. Harstikke goed! Zo maken we meters.”

De PvdA wil verder dat het gemeentebestuur alle bouwlocaties in Stad nog eens goed tegen het licht houdt. “In een paar maanden is wereld op z’n kop gezet”,zegt raadslid Rik van Niejenhuis. “Wat betekent dit precies voor de woningmarkt? Hoe en waar kunnen sneller betaalbare woningen komen?”

Ook stelt de fractie voor dat het gemeentebestuur samen met corporaties een startersmanifest maakt. “Eerder hebben we zo’n manifest voor jongerenhuisvesting ontwikkeld”, herinnert Van der Laan. “Dat pakte succesvol uit. Inmiddels zijn duizenden jongerenwoningen gebouwd en de komende jaren komen daar nog heel veel bij. Die jongeren, dat talent willen we binden aan Stad. Dat lukt alleen als er meer betaalbare woningen komen. Zo’n startersmanifest kan daar dus goed bij helpen.”