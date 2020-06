Provinciehuis is van het gas af

De gaskraan bij het Provinciehuis is dinsdagochtend dichtgedraaid. Daardoor kan 250.000 kuub gas per jaar, gelijk aan ongeveer 200 huishoudens, bespaard worden.

Vanaf komende winter wordt het gebouw verwarmd op duurzame manieren, waaronder door water uit de gracht. Gedeputeerde Fleur Gräper is blij met de duurzame oplossingen. “We weten dat CO2 een belangrijk bron is bij de klimaateffecten. Wij willen een bijdrage leveren aan het reduceren van CO2. En helemaal in ons gebied, waar we natuurlijk elke dag merken welke effecten gaswinning heeft, vonden wij het heel erg belangrijk dat wij juist als eerste zeiden: ja maar het kan ook zonder aardgas. Dat hebben we vandaag laten zien.”

Dat het Provinciehuis van het gas af is, is vrij uniek omdat het een groot en monumentaal pand is. “Hiermee kunnen we ook de markt laten zien dat er veel meer kan dan we denken. Heel vaak zie je dat bij verduurzaming gezegd wordt: ‘dat weten we niet, of dat kan niet’. Soms moet je ook gewoon de vraag stellen en zeggen dat we dat willen. Vandaag hebben we laten zien dat je dan ook resultaat kunt krijgen.”