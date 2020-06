Provincie trekt 11,5 miljoen uit voor cultuur, arbeidsmarkt en kleine bedrijven

nieuws

Foto Andor Heij: Kerk Engelbert.

De provincie Groningen trekt de komende periode 11,5 miljoen euro uit voor de ondersteuning van de arbeidsmarkt, kleine bedrijven en culturele instellingen. Dat maakte het provinciebestuur vrijdagmiddag bekend.

De provincie neemt het besluit om deze sectoren te ondersteunen bij de economische gevolgen van de coronacrisis. Ondernemers in het mkb, de vrijetijdssector en culturele instellingen die geïnvesteerd hebben in corona-beschermingsmaatregelen (spatschermen, beschermende kleding e.d.), kunnen vanaf begin juli tussen de 500 en de 2.500 euro subsidie krijgen.

Voor de (middel)lange termijn richt de provincie zich op de toekomst van Groningen, bijvoorbeeld op het creëren van meer werk, (om)scholing en digitalisering; verduurzaming, het versterken van de vrijetijdssector en het stimuleren van toerisme.

Binnenkort kunnen ondernemers meer informatie vinden over de voorwaarden en de aanvraag indienen. Aan de detaillering wordt later gewerkt, zo laat het provinciebestuur. Naar verwachting kan de regeling voor de anderhalvemetereconomie ingaan vanaf begin juli. Via onze website wordt hierover gecommuniceerd.