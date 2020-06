Problemen bij online verkoop seizoenskaarten door komst Robben

nieuws

Foto: rayand - https://www.flickr.com/photos/rayand/7233027208, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19521400

Het nieuws dat Arjen Robben vanaf komend seizoen weer voor de FC gaat spelen heeft direct gezorgd voor een stormloop op de seizoenskaarten. Het was zelfs zo druk dat de servers het niet aankonden.

De website waar mensen kaarten kunnen kopen wordt normaal in een maand bezocht door zo’n vijftigduizend bezoekers. Na het nieuws dat Robben naar Groningen kwam wilden in de middag 25.000 mensen tegelijkertijd de site op. Dit leidde tot problemen en storingen. De FC liet weten alles op alles te zetten om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Dat Robben voor de FC gaat spelen werd in de tweede helft van de middag bekendgemaakt, nadat geruchten al een aantal dagen de ronde deden. Met zijn komst naar Groningen maakt Robben de cirkel rond. In de herfst van 2000 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de FC in een wedstrijd tegen Twente.

