Probleem met zorgpersoneel dat bushokjes als rookhok gebruikt opgelost

Foto: ingezonden / OOG Tv

Het probleem met zorgpersoneel dat bushokjes aan de Van Swietenlaan gebruikt als rookhok is opgelost. Dat laat Handhaving Groningen weten.

Afgelopen zondag berichtte OOG Tv over personeel van verschillende bedrijven, waaronder verschillende gezondheidsinstellingen, dat de bushokjes gebruikt als rookhok. “Het gaat om vier bushaltes”, liet een buschauffeur van Qbuzz aan OOG Tv weten. “Dit zijn bushaltes die gewoon gebruikt worden door ov-reizigers. Op bepaalde tijdstippen worden ze echter gebruikt als rookhok. Met name in de middag rond 15.00 uur is het er druk. Zeker als het regent. Als mijn dienst daar langs voert kan ik niet zien of het nu reizigers zijn die met me mee willen of dat het om pauzevierende rokers gaat.”

Ondanks dat roken in de gemeente Groningen bij bushaltes verboden is werd het juist op deze plekken gefaciliteerd. “Er staat een bakje waar de peuken in kunnen en er hangen papieren waarin mensen worden opgeroepen om koffiebekers en peuken op te ruimen. Ondertussen liggen er overal peuken en is het er gewoon niet netjes.”

Handhaving laat weten dat ze de afgelopen dagen gewerkt hebben aan dit probleem. “Bushokjes zijn niet bedoeld om in te roken door werknemers die daar in de buurt werken”, laat een woordvoerder weten. “We zijn in gesprek gegaan met de bedrijven in de buurt. Zij hebben toegezegd dat ze in gesprek gaan met hun werknemers en hen er op aan gaan spreken. Posters en peukenbakken in de bushokjes worden verwijderd. Ook hebben we een alternatief aangedragen.”