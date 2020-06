Privévoorstellingen in mini-theater Beijum

Muziek, toneel of voorleesmiddagen: in een mini-theater in Beijum kan je deze maand allerlei privévoorstellingen bezoeken. De wagen is onderdeel van theaterproject De Wijk De Wereld, waarin elk jaar andere wijken centraal staan.

Dit jaar is dat Beijum, dus staat het theater op woensdagen deze maand ergens in de wijk. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen: er is plaats voor een artiest en één toeschouwer. Ook is er plexiglas in de wagen.

Voor de muzikanten die woensdagochtend optraden was het een bijzondere ervaring. “Toen ik hier kwam dacht ik: ‘Hoe gaat dit allemaal passen?'”, vertelt gitarist Allard Gosens. “Maar het past. Het programma dat we hebben gemaakt blijkt ook hartstikke mooi te werken. Ook al speel je maar voor een paar mensen, het voelt alsof je gewoon voor een grote zaal staat met heel veel mensen. Het is heel bijzonder om dit hier te doen.”

“Omdat we niet in de schouwburg kunnen, gaan we het andersom doen,” zegt Karin Noeken van De Wijk De Wereld. “Het is een stukje schouwburg in de wijk. ’s Ochtends hebben we klassieke muziek, in de middag een speciaal programma voor kinderen en in de avond komt cultuur.”

Bezoekers zijn enthousiast. “Ik vond het ontzettend mooi. Er is elke week ook een andere sfeer. Nu was de combinatie van proza en muziek prachtig.”

Volgens Noeken is het belangrijk dat mensen op deze manier toch van voorstellingen kunnen genieten. “Het heeft toch een soort intimiteit, dat willen we ook waarborgen. Onder andere hier, maar ook met De Wijk De Wereld in augustus.”