‘Premie zorgverzekering gaat volgend jaar omhoog, maar niet met honderden euro’s’

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

De premie voor zorgverzekeringen gaat volgend jaar omhoog maar stijgt niet met honderden euro’s. Dat heeft minister Martin van Rijn (PvdA) van Medische Zorg woensdag laten weten.

De minister reageert daarmee op berekeningen die externe deskundigen gemaakt hebben. Volgens hen zouden de premies vanwege de hoge coronakosten met enkele honderden euro’s gaan stijgen. “Op papier zou die berekening kunnen kloppen, maar in de praktijk gaat het niet gebeuren”, laat Van Rijn aan de Tweede Kamer weten. Een deel van de kosten die gemaakt zijn voor de aanpak van het coronavirus gaat betaald worden uit de staatskas. Daarnaast zullen de reserves van zorgverzekeraars worden aangesproken. “Alle extra kosten die gemaakt zijn worden nu in kaart gebracht en daarover zal een discussie gaan volgen.”

Volgens de minister is er inmiddels 1,2 miljard euro uitgegeven aan corona-gerelateerde zaken. Daarbij moet gedacht worden aan onder andere beschermingsmiddelen. Wel laat de minister weten dat de premies in vergelijking met dit jaar zullen gaan stijgen. Maar dat is tot nu toe ieder jaar gebeurd, onder andere omdat de prijzen en lonen stijgen in de zorgsector.