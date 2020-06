Portiekflat korte tijd ontruimd vanwege woningbrand

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De Groninger brandweer moest woensdagmiddag in actie komen voor een woningbrand aan de Lierstraat. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 15.40 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Buurtbewoners zagen rook uit de ramen van de portiekwoning komen”, vertelt Lameris. “Zij hebben daarop de hulpdiensten gebeld. Bij aankomst zijn de brandweerlieden direct een onderzoek gestart. Aanvankelijk hadden ze moeite om de deur van de woning te openen. Met behulp van een kettingzaag heeft men de deur opengezaagd.”

Eenmaal binnen werd al snel duidelijk dat er een brandje woedde in de keuken. “Er stond een pan op het fornuis. Deze was door de bewoner vergeten en zorgde voor forse rookontwikkeling in de woning.” Brandweerlieden hebben de brand geblust met één straal hogedruk en daarna heeft men de woning geventileerd. Twintig bewoners van de portiekflat moesten tijdelijk hun woningen verlaten vanwege de brand.