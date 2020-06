Politieagent die kilo cocaïne in zijn auto had blijft langer in bewaring

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politieagent van de Eenheid Noord-Nederland die maandag werd gearresteerd op verdenking van plichtsverzuim, witwassen en het voorhanden hebben van drugs, blijft veertien dagen in bewaring. Daarnaast maakte het Openbaar Ministerie bekend dat in de auto van de agent een kilo cocaïne is aangetroffen.

Ook vonden zijn collega’s een grote hoeveelheid contact geld in het huis van de verdachte. De politiemedewerker is inmiddels buiten functie gesteld en geschorst.

Het Openbaar Ministerie zegt nog druk bezig te zijn met het onderzoek in deze zaak.

1/2 De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft zojuist de bewaring bevolen voor de duur van veertien dagen van een 30-jarige politiemedewerker van de eenheid Noord-Nederland op verdenking van het voorhanden hebben van cocaïne. — OM Noord-Nederland (@OM_NoordNL) June 4, 2020