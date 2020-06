Politie zoekt getuigen van vernieling bij kinderdagverblijf

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie zoekt getuigen van een vernieling bij kinderdagverblijf De Regenboog aan de Eikenlaan in de wijk Selwerd. De vernieling vond afgelopen weekend plaats.

Wanneer de vernieling precies plaatsvond durft de politie niet te zeggen. In ieder geval één raam van het kinderdagverblijf werd ingegooid of ingeslagen. Maandagochtend is de politie een onderzoek gestart naar de vernieling en de mogelijke daders die hier voor verantwoordelijk zijn.

De wijkagent doet bij het onderzoek ook een beroep op mensen uit de buurt. Mensen die meer weten, of die iets gezien hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.