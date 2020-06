Politie zoekt getuigen van brandstichting huurscooter

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie zoekt mensen die meer informatie hebben over de brand die maandagavond een huurscooter aan de Middenweg in Hoogkerk verwoeste. Dat laat de politie dinsdag weten.

De melding van de brand kwam rond 19.50 uur binnen. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al onder controle gebracht door een adequate buurtbewoner die met een poederblusser een blussing was gestart. Brandweerlieden hebben een nacontrole gedaan. Desondanks kon men niet voorkomen dat het vehikel zwaar beschadigd raakte. Volgens Mike Weening van Weening Fotografie was het voertuig, een scooter die je kunt huren, al een aantal dagen mikpunt van vandalisme. “Zondag hadden buurtbewoners al de nodige instanties gebeld omdat de scooter er half gedemonteerd bij stond. Zo lag bijvoorbeeld de accu er uit. Maandagavond ontstond er dus brand.”

Volgens de politie gaat het om brandstichting. “Weet u wie dit gedaan heeft of of heeft u informatie die betrekking heeft op deze zaak, neem dan contact met ons op, op telefoonnummer 0900 88 44.”

