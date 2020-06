nieuws

Foto: Pixabay

De afgelopen week is op meerdere plekken in Groningen-Zuid ingebroken in geparkeerde auto’s. Dat meldt de politie Groningen maandagmiddag.



De inbraken vonden met name plaats in de wijken Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. De politie is op dit moment bezig met een onderzoek naar de inbraken.

Getuigen en mensen met informatie over de inbraken kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan via 0900-8844 en anoniem via 0800-7000. Ook een persoonlijk bericht via Facebook is mogelijk.